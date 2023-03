Fugleinfluensa påvist i Skåne

NTB

Svenske myndigheter har påvist fugleinfluensa på en gård i Skåne. Nærmere 22.000 dyr må avlives.

Utbruddet ble avdekket etter prøver på et avlsanlegg med foreldredyr for slaktekyllinger, ifølge det svenske veterinærmedisinske instituttet (SVA).

Jordbruksverket i Sverige har sperret av gården og besluttet at nærmere 22.000 dyr må avlives. Etter det skal de aktuelle bygningene saneres.

Viruset som er påvist er av typen H5N1, en variant som har sirkulert i Europa og Sverige siden 2020. Jordbruksverket påpeker at det, til tross for enkelttilfeller om smitte hos mennesker, er generelt lav risiko for at folk kan bli smittet.

Smitten antas å ha kommet inn på gårdens anlegg via spredning fra ville fugler.

Utbruddet er det første med fugleinfluensa på et kommersielt anlegg i Sverige så langt denne sesongen, ifølge Jordbruksverket.