USA kaller Kinas diplomati med Russland bekvemmelighetsekteskap

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken toner ned Russlands betydning i forholdet til Kina og sier landet bare er en juniorpartner for Beijing.

– Delvis som et resultat av at de har et svært annerledes verdenssyn enn det vi har, har de et bekvemmelighetsekteskap, sa Blinken onsdag til utenrikskomiteen i Senatet.

– Russland er i høy grad en juniorpartner i dette forholdet, sa utenriksministeren.

Blinken sa også at mens Kina presser på for å gjennomføre det han kaller en «ikke-liberal visjon» som skal erstatte den USA-ledede verdensordenen, så «er jeg ikke sikker på om Russland eller Putin virkelig ønsker noen verdensorden, kanskje snarere en verdensuorden».

Blinken har i flere uker hevdet at Kina vurderer å forsyne Russland med våpen som kan brukes i krigen mot Ukraina. Men onsdag sa han at Beijing ennå ikke har gitt noen slik militærhjelp til Moskva.