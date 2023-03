Taiwan bekrefter plan om møte med McCarthy

Taiwans president Tsai Ing-wen skal neste uke besøke Guatemala og Belize i Mellom-Amerika. Taiwanske myndigheter bekrefter nå at det planlegges et møte mellom Tsai og Kevin McCarthy i USA, der hun skal stoppe underveis på reisen. Foto: Taiwans presidentkontor / AP / NTB

NTB

Taiwan bekrefter planer om et møte mellom øyas president Tsai Ing-wen og lederen for Representantenes hus i USA, Kevin McCarthy.

Taiwans utenriksminister Joseph Wu sa torsdag at planer om et slikt møte er under arbeid.

Uttalelsen var svar på et spørsmål fra en folkevalgt i det taiwanske parlamentet om Tsais besøk til USA og Mellom-Amerika neste uke.

Det ventes at hun skal møte McCarthy i Los Angeles på siste del av reisen, etter å ha besøkt Guatemala og Belize.

Det er første gang taiwanske myndigheter bekrefter at et slikt møte er under planlegging. McCarthy har tidligere selv sagt at et møte med Tsai kan finne sted.

Et eventuelt møte mellom de to kan utløse kraftige reaksjoner fra Beijing, slik situasjonen var i august i fjor da daværende leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, dro til Taiwan.

Kina anser demokratisk-styrte Taiwan som kinesisk territorium.