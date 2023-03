Saudi-Arabia og Irans utenriksministre møtes

NTB

Utenriksministrene fra Saudi-Arabia og Iran er enige om å møtes fysisk i nær fremtid og gjenåpne ambassadene.

Saudi-Arabias utenriksminister, prins Faisal bin Farhan al-Saud og Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian ble enige om dette i en telefonsamtale for å markere starten på den muslimske fastemåneden ramadan, meldte det saudiarabiske statlige nyhetsbyrået SPA natt til torsdag.

I samtalen sa de at de skal møtes i nær fremtid og at de skal tilrettelegge for gjenåpning av ambassadene mellom de to landene.

10. mars i år kunngjorde Saudi-Arabia at landet gjenoppretter forholdet til Iran etter flere år med konflikt som truet stabilitet og sikkerhet i Golf-regionen. Konfliktens utgangspunkt var at Saudi-Arabia i 2015 gikk til krig mot de Iran-støttede houthiopprørerne i Jemen.

Kinesiske diplomater har bidratt med mekling for å få gjenopprettet forholdet mellom de to landene.