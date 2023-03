USA venter russisk offensiv i nær fremtid

Russlands forsvarsminister Sergeij Sjojgu leder et møte under det forsvarsdepartementet sa var en inspeksjon av en fremre kommandopost av russiske væpnede styrker utplassert i Ukraina, på et ukjent sted 4. mars 2023.

– De kommende ukene ville være «kritiske» i krigen.

Det sier talsperson for det nasjonale sikkerhetsrådet i USA, John Kirby.

I vinter har russiske styrker kraftsamlet sine ressurser i Øst-Ukraina, spesielt i slaget om Bakhmut. Enorme styrker deltar i de svært blodige kampene.

Titusenvis av russiske soldater skal være drept og store mengder militært utstyr er ødelagt. I samme område har Wagner Gruppen sendt sine soldater rett i døden.

Venter på Ukrainas hevn



De siste ukene har imidlertid intensiteten i angrepene avtatt. Russland angriper ikke så ofte som før, og forbruket av artilleriammunisjon er nå vesentlig lavere.

Dermed ser det ut til at russernes offensiv kan være i ferd med å kulminere. Nå venter imidlertid flere på Ukrainas hevn. Zelenskyj har lenge varslet at en motoffensiv er under oppseiling.

Samtidig kommer det rapporter om at Russland kan være i ferd med å bygge opp styrker for å komme Ukraina i forkjøpet.

– Uansett hvor han velger å kjempe

Ifølge tjenestemenn i Det hvite hus er det mye som tyder på at Putin vil forsøke å sette i gang en ny offensiv, trolig langs mange ulike frontavsnitt. Dersom det skulle skje har de ukrainske styrkene bare tid av veien til å forberede seg.

– Vi må sørge for at vi gjør alt vi kan for å sikre at Ukraina er klar for det. USA vil fortsette å sikre at landets president har det han trenger, uansett hvor han velger å kjempe, sier talsperson John Kirby for Nasjonalt sikkerhetsråd, ifølge CNN.

– Kritiske uker og måneder fremover



Kirby er opptatt av USA gir Ukraina alt de trenger for å forsvare seg mot enhver ny russisk offensiv, samtidig som Ukraina kan ha muskler til å utføre offensive operasjoner på egenhånd.

Kirby mener landet selv må velge tid og sted og hvilket omfang offensiven skal få.

– Vi gjør alt vi kan før disse kritiske ukene og månedene fremover, understreker Kirby. Han er imponert over hvordan de ukrainske styrkene har klart å holde stand mot russernes massive press mot Bakhmut.

