Skoleskyting med minst to sårede i Colorado

NTB

Politiet i Denver i Colorado har rykket ut til en skyteepisode på en videregående skole i byen. Minst to personer er såret, opplyser amerikansk politi.

– Per nå er det lokalisert to voksne ofre som er brakt til sykehus. Man tror ikke at den mistenkte er på åstedet, og etterforskere jobber med å få mer informasjon, tvitrer Denver-politiet onsdag.

Skytingen fant sted på East High School i Denver, ifølge politiet. Skolen ble åpnet i 1875 og var byens første i sitt slag.