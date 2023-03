Kina vil ha FN-granskning av Nord Stream-sabotasjen

NTB

Kina ønsker i likhet med Russland en uavhengig og FN-ledet granskning av sabotasjeaksjonen mot gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen.

Det opplyser en talsperson for utenriksdepartementet i Beijing på Twitter onsdag.

Gassrørledningene var bygd av russiske Gazprom og skulle frakte russisk gass til Tyskland. Ingen av dem var i drift da de ble rammet av eksplosjoner på to ulike steder i dansk og svensk farvann i september i fjor.

Mens Ukraina har anklaget Russland for å stå bak, har Russland pekt på USA.

Europeiske land har vært forsiktige med å si noe om hvem som kan stå bak.

Tyske etterforskere opplyste nylig at de har funnet fram til et skip som trolig ble brukt til å frakte eksplosivene ut til gassrørledningene. Ikke navngitte kilder har uttalt til tyske medier at båten ble utleid av et ukrainskeid selskap i Polen.