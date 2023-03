USA: Tannlege pågrepet for drap på kona

Angela og James Craig sammen med deres seks barn. Ifølge venner hadde paret et turbulent forhold. Nå er James pågrepet og siktet for drapet på kona.

Skal ifølge politiet ha forgiftet kona med arsenikk og cyanid i proteinshake. Ble avslørt av søkehistorikk.

– Vi oppdaget raskt at dette var et avskyelig, komplekst og kalkulert drap, sier Mark Hildebrand ved politiet i Aurora Police District til ABC News.

Da hadde de pågrepet tannlege James Craig (45) i en av Denvers forsteder, siktet for overlagt drap på kona Angela Craig (43).

Hun hadde klaget over skrantende form i flere uker og hatt flere turer til sykehus, uten at legene ble noe klokere. Da hun ble innlagt for tredje gang sto ikke livet til å redde. Politiet mener derimot at det er ektemannen som står bak og at kvinnen ble forgiftet.

«Hvordan forgifte noen uten å bli oppdaget?»

James Craig (45) ble søndag pågrepet og siktet for drapet på kona Angela. Politiet mener at Denver-tannlegen forgiftet kona slik at hun senere døde. Les mer Lukk

Søkehistorikken hans viste flere søk som «hvordan forgifte noen uten å bli oppdaget» og «hvor mye arsenikk må til for å drepe et menneske», dette kommer frem i rettsdoukumentene.

Politiet tror at han først forsøkte å forgifte henne med arsenikk i protenshaken han lagde til henne hver morgen. Da hun ikke døde av dette, bestilte han kalliumcyanid til tannlegeklinikken. Selv om Craig hadde gitt beskjed om at ingen ved klinikken måtte åpne pakken, for den var til privat bruk, var det en av de andre tannlegene som oppdaget innholdet og varslet politiet.

Svært giftig

Ifølge Store Norske Leksikon er kaliumcyanid svært giftig og ved høyt inntak får man øyeblikkelig lammelse av åndedrettsfunksjonen. Dødelig dose er ca 50 milligram og stoffet er blant annet brukt ved henrettelser og i selvmordsampuller, spesielt under andre verdenskrig.

Da politiet gikk gjennom hans digitale historikk fant de også at han hadde møtt en ny kvinne som fløy inn til byen fra en annen delstat og som han tilsynelatende møtte mens kona kjempet for livet på sykehus.

Tidligere forgiftningsepisode

Craig og kona skal også tidligere hatt en episode med forgiftning, da han for fem år siden dopet henne ned med et ukjent stoff, tilsynelatende for at hun ikke skulle gripe inn mens han planer om å ta sitt eget liv.

Da politiet gikk gjennom hans digitale spor, fant de også flere meldinger mellom Craig og kona. Blant annet en der Angela skriver at hun føler seg neddopet.

«Gitt vår historie vet jeg at det må føles som en trigger. Men for ordens skyld, jeg har ikke dopet deg. Men jeg er veldig bekymret», skrev han i svaret til kona.

Craig skal etter planen møte i retten torsdag for en tiltalebeslutning.