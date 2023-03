USA tilbyr kamphelikoptre til Slovakia

Slovakias forsvarsminister Jaroslav Nad under et intervju i forrige måned. Foto: Petr David Josek / AP / NTB

NTB

Etter å ha gitt kampfly til Ukraina, får Slovakia tilbud om kamphelikoptre fra USA til sterkt nedsatt pris.

Slovakias forsvarsminister Jaroslav Nad sier onsdag at det er snakk om tolv helikoptre av typen Bell AH-1Z Viper.

Prisen er angivelig redusert med to tredeler. Planen er at Slovakia skal betale en sum tilsvarende 3,6 milliarder kroner over fire år for helikoptre, deler, trening og over 500 Hellfire-missiler.

Resten skal dekkes av USA, skriver Nad på Facebook. Kjøpet er foreløpig ikke godkjent av Slovakias regjering, men Nad beskriver tilbudet som svært fordelaktig.

I forrige uke ble det kjent at Slovakia gir 13 jagerfly av typen MiG-29 til Ukraina. De sovjetbygde flyene ble tatt ut av slovakisk tjeneste i fjor sommer. Noen av flyene er i operasjonell stand, og de andre skal brukes til å skaffe deler.