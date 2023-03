Asia-børser åpner med oppgang

Tokyo-børsen startet med oppgang onsdag. Bildet er fra tidligere denne måneden og viser folk som går forbi en aksjetavle ved et meglerhus i den japanske hovedstaden. Foto: Eugene Hoshiko / AP / NTB

NTB

De toneangivende børsene i Asia har startet dagen med oppgang etter tirsdagens positive utvikling på Wall Street.

Nikkei-indeksen i Japan steg 1,42 prosent i morgenhandelen onsdag. Den bredere Topix-indeksen var opp 1,62 prosent.

Hang Seng-indeksen på børsen i Hongkong steg 0,88 prosent da markedet åpnet der en time senere.

Utviklingen var også positiv i morgenhandelen på de to kinesiske fastlandsbørsene. Hovedindeksen i Shanghai og Shenzhen steg henholdsvis 0,24 og 0,22 prosent da børsene åpnet.

Noen timer tidligere avsluttet Wall Street tirsdagen med solid oppgang. Dow Jones-indeksen endte 1 prosent opp. Den bredt sammensatte Samp;P 500-indeksen steg 1,3 prosent og teknologitunge Nasdaq avsluttet dagen med en oppgang på 1,6 prosent.

Oppgangen i New York kom etter at det tidligere på dagen var bred oppgang også på børser i Europa. Den positive utviklingen tilskrives at markedets bekymringer rundt økonomisk ustabilitet nå er dempet.