FN-rapport: Vannmangel kan utløse global krise

NTB

Vannmangel utøst av overforbruk, overutvikling, forurensning og global oppvarming skaper grobunn for en nær forestående global krise, advarer FN i en rapport.

Rundt 2 milliarder mennesker mangler tilgang på trygt drikkevann og 3,6 millioner mangler tilgang til fungerende sanitærtjenester, står det i en felles rapport fra FNs vannforum og Unesco i anledning FNs markering av verdens vanndag onsdag.

I rapporten heter det at «vampyrisk overforbruk og overutvikling» har ført til at vannmangel er blitt vanlig mange steder i verden og at situasjonen skaper grobunn for «nær forestående risiko» for global krise.

– Verden begir seg blindt ut på en farlig sti der uholdbart vannforbruk, forurensning og ukontrollert global oppvarming tapper menneskehetens livsblod, skriver FNs generalsekretær António Guterres i rapportens forord.

Senere onsdag åpner FN i New York den første store konferansen om vannressurser siden 1977. Tadsjikistan og Nederland er verter for konferansen, der rundt 6.500 deltakere, blant dem hundrevis av statsråder og statsledere, skal være med. Konferansen avsluttes fredag.