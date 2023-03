500.000 skolebarn rammet av streik i Los Angeles

Lærere og andre skoleansatte utenfor Edward R. Roybal Learning Center under tirsdagens streik.

NTB

Rundt en halv million skolebarn gikk glipp av undervisningen da offentlig skoleansatte i storbyen Los Angeles startet en tre dager lang streikeaksjon tirsdag.

Titusenvis av skolebussjåfører, kantinearbeidere, spesialpedagoger og andre ansatte i USAs nest største skoledistrikt har lagt ned arbeidet. De er de mest lavtlønte ved byens offentlige skoler og streiker i protest mot det de beskriver som «fattigdomslønninger».

I spissen for streiken står Local 99 i Service Employees International Union, som representerer rundt 30.000 ansatte.

Det mektige fagforbundet United Teachers Los Angeles, som representerer rundt 35.000 lærere, rådgivere og andre skoleansatte, har erklært solidaritet med aksjonen.

Deres medlemmer møter derfor heller ikke på jobb, og de fleste skolene i distriktet er dermed stengt.

150 av de over 1.000 skolene i distriktet ventes å holde åpent for elever under streiken, men uten undervisning.

Los Angeles-ordfører Karen Bass sier byens myndigheter trår til under streiken for å gi mat og tak over hodet til sårbare barn som ellers er avhengige av å få dette på skolen.

Millionbyen sør i delstaten California er en av USAs dyreste byer å bo i, med høye skatter og priser på dagligvarer, boliger og tjenester.

Forelder Danielle Peters mener det er feil at skoleansatte skal tjene så lite som 15 dollar i timen, en lønn hun selv husker at hun fikk da hun var barnevakt.

– De er for lite verdsatt, de er underbetalte og de har den viktigste jobben i verden, sier Peters, som hadde med seg barna sine til barneskolen Hancock Park for å vise sin støtte til streiken.

Skoledistriktet sier de i forhandlingene har tilbudt de ansatte en lønnsøkning på 23 prosent, samt en kontantutbetaling på 3 prosent. Fagforbundet krever en lønnsøkning på 30 prosent, samt en ekstra styrking av inntekten til de lavest lønte.