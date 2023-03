Skjerper mobil-regler: Nå ber Kreml ansatte om å kvitte seg med iPhone

Frykter spionasje, hacking, avsløringer og lynangrep.

Krigen i Ukraina har vist at Russland er sårbar mot fiendtlig overvåking og utenlandsk etterretning. Det vet firkløveret Putin, Lavrov, Medvedev og Peskov.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

Også i de blodige kampene i Ukraina har russiske soldater brukt mobilen på en måte som har gitt ukrainske styrker informasjon om troppekonsentrasjoner, kommandoplasser og bevegelser av militære kjøretøy.

– Det hele er over for iPhone. Enten kast det eller gi det til barna

I enkelte tilfeller har langtrekkende ukrainsk artilleri uten forvarsel slått ut hundrevis av russiske soldater. Dette har vært mulig ved hjelp av avlytting og geolokalisering av samtaler mellom russiske soldater på okkupert ukrainsk jord.

På den måten er de blitt et lett bytte for ukrainske bakhold, droner og raketter. Nå vil Kreml også skjerpe inn rutinene for sine egne embetsfolk som håndterer sensitiv informasjon.

– Det hele er over for iPhone. Enten kast det eller gi det til barna, sa en person som deltok på et møte om dette temaet tidligere denne måneden, skriver Politico.

Peskov: – Enhver smarttelefon har en ganske gjennomsiktig mekanisme

Russlands president Vladimir Putin og Kreml-talsmann Dmitrij Peskov (Photo by VYACHESLAV OSELEDKO / AFP) Les mer Lukk

Nå har ansatte i den russiske presidentadministrasjonen fått frist til slutten av mars med å erstatte sine iPhones med smarttelefoner av andre merker som anses som mindre utsatt for hacking og spionasje, ifølge det russiske nyhetsbyrået Kommersant.

Nå vurderer den russiske regjeringen å kjøpe inn nye og sikrere mobiltelefoner til alle sine ansatte. Kremls pressesekretær, Dmitrij Peskov, oppfordrer til at smarttelefoner ikke bør brukes til offisielle virksomheter.

– Enhver smarttelefon har en ganske gjennomsiktig mekanisme, uansett hvilket operativsystem den har, Android eller iOS. Naturligvis brukes de ikke til offisielle formål, sier Peskov ifølge Reuters.

Urolig for påvirkning av Russlands presidentvalg

Nyheten kommer parallelt med at en rekke europeiske land har forbudt embetsmenn å bruke den kinesiskeide sosiale medieappen, Tik Tok, på sine smarttelefoner.

USA vurderer forbud mot appen. Også i Norge har regjeringen skjerpet inn på bruken av TikTok.

Nå oppfordrer altså Kreml sine russiske tjenestemenn om å kaste iPhone-ene sine innen slutten av måneden. Den nye ordren kommer også på grunn av økte bekymringer om informasjonssikkerheten i forkant av Russlands presidentvalg.

Ifølge Kommersant frykter Kreml at enhetene er sårbare for vestlige etterretningsbyråer, og dermed utgjør en risiko for Putin-administrasjonen.

Video: Det ukrainske luftforsvaret skyter ned russisk kryssermissil