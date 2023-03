Xi har invitert Putin til Kina

NTB

Kinas president Xi Jinping har invitert Russlands president Vladimir Putin til å besøke Kina i løpet av året, melder det russiske nyhetsbyrået RIA.

Xi er nå på et tredagers besøk i Moskva – et besøk som ifølge de to lederne stadfester det gode forholdet og nære samarbeidet mellom de to landene.

Mandag møttes Xi og Putin til uformelle samtaler. Tirsdag møtte Xi Russlands statsminister Mikhail Misjustin.

Ifølge Misjustin ønsker Russland å styrke partnerskapet med Kina.

Kina er imot sanksjonene som vestlige land har innført mot Russland som følge av krigen i Ukraina, og kinesiske myndigheter anklager USA for å ha en stor del av skylden for krigen.