Scholz ser ingen snarlig slutt på Ukraina-krigen

NTB

Russlands krig mot Ukraina kommer ikke til å ta slutt med det første, mener Tysklands statsminister Olaf Scholz.

– Vi må være forberedt på at krigen kan vare lenge, sa Scholz mandag.

– Selv når krigen er over, kommer ikke alt til å bli normalt over natten. Men vi bør heller ikke stanse innsatsen for å sikre at krigen blir avsluttet, la han til.

Han sa at han ikke har tro på ideen om å fjerne ledere som den russiske presidenten Vladimir Putin med makt utenfra.

USAs president Joe Biden har sagt til Scholz at Washington ikke kommer til å begi seg ut på noen slik linje heller, fortalte statsministeren.

– Jeg støtter den amerikanske presidenten i det, sa Scholz.

Russland kan ikke diktere betingelsene for fred i Ukraina, la han til.

– Ukraina må være i stand til å forsvare landets integritet og uavhengighet, sa han.