Frivillige legespesialister driver klinikker nær fronten i Ukraina

NTB

I et kommunalt bygg der treplater dekker over knuste vinduer har frivillige legespesialister satt opp en mobil klinikk nær fronten i Ukraina.

Selv før konflikten måtte innbyggerne i østukrainske Khrestysjtsje reise til nærmeste større by for å få spesialisthelsehjelp, men landsbyen nær Slavjansk hadde en primærlege. Nå er helsesenteret ødelagt av krigen, og de som er igjen i landsbyen, har ingen lege å gå til.

– Det er ingen lege. Vi er uten lege. De forlot oss. Ingen hjelper oss, sier 79 år gamle Mariia Hrebenko. Hun har tårer i øynene mens legen som tar blodtrykket hennes, legger en trøstende hånd på hennes.

Legen er 27 år gamle Bohdan Avramenko, en hjertespesialist som koordinerer helseinnsatsen til FRIDA, en ukrainsk-israelsk bistandsorganisasjon. Manglende helsehjelp fører til forverring av helseproblemer som lett kunne vært løst med jevnlig tilsyn av lege, forteller han.

– Blir verre uten legetilsyn

– Begrenset adgang til medisiner fører nå til flere kroniske problemer og forverring av kroniske problemer. Det er svært ille for pasientene, fordi enkle sykdommer som høyt blodtrykk og diabetes, kunne vært behandlet med enkle midler og rimelige medisiner, men de får ikke tak i dem. Så da må de leve med høyt blodtrykk og høye blodsukkernivåer, forklarer Avramenko.

Han sier det frivillige legeteamet også har diagnostisert det som ser ut til å være økende forekomster av kreft.

– Manglende tilgang på spesialiser, på ultralyd, på kreftscreening fører til mange, mange nye kreftdiagnoser.

Opptil 250 pasienter per dag

Organisasjonen bruker frivillige leger til å drive mobile klinikker i gjenerobrede ukrainske byer og landsbyer nær fronten. Der tar de imot alt fra noen titall til 250 pasienter per dag. De prøver også å komme tilbake en gang i måneden til steder de allerede har besøkt, slik at pasienten kan følges opp.

I løpet av en søndag i Khrestysjtsje forventer de 14 legene å se til 50–60 pasienter. Det meste av arbeidet i de mobile klinikkene skjer i helgen, ettersom mange av de frivillige jobber i offentlige og private sykehus over hele Ukraina resten av uken.

Behovet er størst for øyeleger, hjerteleger og endokrinologer, som er eksperter på hormonsykdommer, sier Avramenko. Men legeteamet sørger også for barnevaksinasjon.

Hadde lyst til å hjelpe

Paramedisiner og sykepleier Joseph Farkas har tidligere jobbet som politimann i New York. 61-åringen har vært en del av FRIDA i Ukraina i åtte måneder. Der har han blant annet behandlet familier som sitter i tilfluktsrom mens bombene faller og i landsbyer som har vært uten lege i flere måneder.

– Jeg hadde lyst til å hjelpe. Det som skjer her, den russiske invasjonen av Ukraina, er så åpenbart galt. Så jeg ville gjøre mitt for å hjelpe folk her, sier Farkas.

– Selvfølgelig er dette viktig

Før krigen jobbet det både en allmennpraktiserende lege og en barnelege i landsbyen, forteller 38 år gamle Olena Tsjetskaja. Nå er det ingen igjen som kan skrive henvisninger til spesialist. Nå er en tur til Slavjansk den eneste muligheten.

– Vi har mange eldre, og de har ikke mulighet til å reise til byen, sier hun og legger til at klinikken med de frivillige er svært viktig for landsbyen.

Ljubo Rimar er en av dem Tsjetskaja snakker om. 74-åringen venter tålmodig på endokrinologen. Hele formiddagen har hun følt seg dårlig og føler et stort trykk i hodet.

– Selvfølgelig er dette viktig, sier hun om tjenestene de frivillige tilbyr.

– Vi er gamle, og vi får alle slags sykdommer.