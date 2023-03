Bortført fransk journalist og amerikansk hjelpearbeider sluppet fri i Vest-Afrika

NTB

Den franske journalisten Olivier Dubois, som ble bortført i Mali for nesten to år siden, er frigitt. En amerikansk hjelpearbeider er frigitt i Niger.

Dubois ankom flyplassen i Niamey i Niger mandag ettermiddag, sliten, men smilende.

Journalisten ble bortført fra den nordlige byen Gao i Mali av en jihadistgruppe tilknyttet al-Qaida i den islamske Magrev (JMIN) i april 2021.

Dubois har jobbet som journalist for uketidsskriften Le Point Afrique, men også for dagsavisen Liberation og andre medier.

Den amerikanske hjelpearbeideren Jeffery Woodke, som også ble bortført av islamister tilknyttet JMIN for over seks år siden, ble frigitt samme dag i Niger.

Amerikanske tjenestemenn opplyser at det ikke ble betalt løsepenger for Woodke. Washington takker Nigers regjering for å ha bidratt til frigivelsen.

Den franske regjeringen har ikke kommentert hvordan Dubois ble frigitt.

Begge så ut til å være i fin fysisk form da de møtte en liten gruppe journalister i Niamey mandag.

Nyheten om de to frigivelsene kom fire dager etter at USAs utenriksminister Antony Blinken besøkte Vest-Afrika.

Den politiske situasjonen i Mali har vært kaotisk helt siden opprørere i hæren i 2012 kastet presidenten. Makttomrommet ble utnyttet av et islamistisk opprør som utløste en fransk intervensjon i 2013.