Rapport: London-politiet er rasistisk og homofobisk

NTB

London-politiet er rasistisk, sexistisk og ute av stand til å kontrollere seg selv, ifølge en granskingsrapport bestilt av tidligere toppsjef Cressida Dick.

Gjennomgangen ble bestilt av daværende sjef for Metropolitan Police, Cressida Dick, i 2021, etter at en politibetjent ble dømt til fengsel på livstid for å ha voldtatt og drept Sarah Everard i en sak som rystet landet.

– Det finnes institusjonell rasisme, sexisme og homofobi på innsiden av organisasjonen når det gjelder hvordan betjenter og ansatte behandles, og utenfor organisasjonen når det gjelder hvordan lokalsamfunnene kontrolleres, står det i rapporten.

Politistyrken svikter kvinner og barn, heter det videre.

Den uavhengige gjennomgangen er blitt ledet av Louise Casey, som sitter i Overhuset i Parlamentet. Konklusjonen er at det er gjort alvorlige funn på tvers av London-politiet og at det derfor trengs «radikal reform».

– Det er ikke vår jobb som publikum å beskytte oss mot politiet. Det er politiets jobb å beskytte oss. Altfor mange London-innbyggere har nå mistet troen på at politiet klarer det, sier Casey.

Nåværende politisjef Mark Rowley sier at han aksepterer «diagnosen» om fordommer i politistyrken, men han går ikke med på bruk av ordet institusjonell, fordi han ser på det som politisert og tvetydig.

Casey sier til nyhetsbyrået PA at hun er skuffet over at han ikke vil godta begrepet, men hun sier at hun vil vente og se hvilke tiltak politiet iverksetter i ukene og månedene som kommer.