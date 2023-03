Russland åpner for å sende gratis korn til Afrika

NTB

Hvis kornavtalen med Ukraina ikke blir forlenget enda en gang i mai, vil Russland sende gratis korn til Aftrika, opplyser den russiske presidenten.

President Vladimir Putin sier i en videokonferanse med afrikanske parlamentarikere at kun en liten del av korneksporten i kjølvannet av kornavtalen, har gått til afrikanske land.

Han sier også at det er i Afrikas interesse at avalen blir oppfylt i tråd med russiske betingelser.

Kornavtalen sikrer at Ukraina kan eksportere korn via Svartehavet uten at skipene risikerer russiske angrep.

Kornavtalen ble i helgen forlenget med 60 dager, ikke 120 dager slik den er blitt tidligere. Ukraina ønsket seg en forlengelse på 120 dager, men Russland sa nei.