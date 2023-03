Colombia skrinlegger våpenhvile med landets største krimorganisasjon

NTB

Colombias president Gustavo Petro har suspendert våpenhvilen som han inngikk med landets største kriminelle organisasjon ved årsskiftet.

– Jeg har beordret de væpnede styrkene ti å gjenoppta alle militære operasjoner mot Golfklanen. Vi skal ikke tillate at de fortsetter å spre engstelse og terror i lokalsamfunnet, uttaler Petro.

Det var Petro som selv kunngjorde våpenhvilen. Det skjedde nyttårsaften. Den skulle vare i seks måneder. Våpenhvilen var første steg i den venstreorienterte presidentens selverklærte «totale fredsplan» som skulle gjøre slutt på væpnet konflikt ved forhandlinger, i motsetning til den hardere linjen som hans konservative forgjenger Ivan Duque sto for.

Petro erklærte at avtalen omfattet den marxistiske geriljaen ELN, avhoppere fra den tidligere FARC-geriljaen og kriminelle organisasjoner som Golfklanen.

Men nesten umiddelbart sto Petros forhandlingslinje overfor problemer. Den marxistiske ELN-geriljaen nektet for å ha skrevet under på avtalen. Regjeringen klaget deretter over at FARC-avhoppere hadde brutt avtalen flere ganger, og nå sist hevder regjeringen at Golfklanen har gjennomført angrep mot politi for å støtte ulovlig gullgruvevirksomhet i Antioquia-regionen.

Kriminelle grupper i Colombia tjener nesten like mye på ulovlig gruvedrift so fra kokainhandel, ifølge myndighetene.

Golfklanen består av tidligere paramilitære geriljasoldater. Ifølge tall fra myndighetene står gruppen bak 30 og 60 prosent av narkotikaeksporten fra Colombia. Landet er verdens største kokainprodusent.