Nord-Koreas leder rasler med atomsabelen

NTB

Nord-Koreas leder Kim Jong-un anklager USA og Sør-Korea for å utvide sine militærøvelser. Han sier landet må være beredt på å angripe med atomvåpen.

– Nord-Koreas leder Kim Jong-un sier at landet bør være klar til å gjennomføre atomangrep når som helst for å forhindre krig. Han anklager USA og Sør-Korea for å utvide felles militærøvelser som involverer amerikanske atomressurser, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Øvelsen Freedom Shield 23 begynte mandag og skal vare i elleve dager. Det er USA og Sør-Koreas største felles øvelse siden 2017.