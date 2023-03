Bekymret Biden ringte Netanyahu

President Joe Biden snakket søndag med Israels president Benjamin Netanyahu om den omstridte rettsreformen i landet. Her forlater han en restaurant i Wilmington etter en middag med førstedame Jill Biden samme dag. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden ringte søndag Israels president Benjamin Netanyahu for å gi uttrykk for bekymring for den fastlåste striden om rettsreformen i landet.