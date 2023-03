Sveitsiske myndigheter bekrefter at storbanken UBS kjøper opp Credit Suisse

NTB

Sveits' største bank UBS kjøper opp Credit Suisse, bekrefter den sveitsiske nasjonalbanken. Myndighetene stiller med betydelig pengestøtte.

Forbundsrådet i Sveits sier de ønsker overtakelsen velkommen. De understreker også at betydelige midler stilles til rådighet for å stabilisere markedet. De garanterer for 9 milliarder sveitsiske franc (rundt 105 milliarder norske kroner).

Den sveitsiske presidenten Alain Berset beskriver oppkjøpet som svært viktig for stabiliteten til den internasjonale finanssektoren.

– En ukontrollert kollaps av Credit Suisse ville ført til uoverskuelige konsekvenser for landet og det internasjonale finanssystemet, sa presidenten på den hasteinnkalte pressekonferansen.

Mange møter

Fredag ble det ifølge den sveitsiske finansministeren Karin Keller-Sutter klart at det ikke lenger var tilstrekkelig tillit igjen i markedet, og at et oppkjøp derfor var tvingende nødvendig.

De to bankene og sveitsiske myndigheter, inkludert den sveitsiske sentralbanken, har hatt en rekke møter de siste dagene.

Credit Suisse er Sveits' nest største bank som nå altså kjøpes av den største banken i landet – og den største konkurrenten.

– Sveitsisk stabilitet

Den sveitsiske nasjonalbanken (SNB) bekrefter også oppkjøpet i en pressemelding ifølge Bloomberg.

– Overtakelsen ble muliggjort med støtte fra den sveitsiske føderale regjeringen, den sveitsiske finanstilsynsmyndigheten Finma og den sveitsiske nasjonalbanken, skriver SNB ifølge TT.

– Gjennom overtakelsen har det blitt funnet en løsning for å sikre finansiell stabilitet og beskytte den sveitsiske økonomien i denne eksepsjonelle situasjonen, heter det videre.

Tidligere er det meldt at storbanken først bød 1 milliard dollar for UBS, men deretter høynet dette til 2 milliarder kroner. Dette skal det være enighet om, men det er ennå ikke bekreftet.