Financial Times: Enighet om UBS-oppkjøp av Credit Suisse

Det pågår en kamp mot klokka for å finne en løsning for kriserammede Credit Suisse før børsene åpner mandag. Illustrasjonsfoto: Michael Buholzer / AP / NTB

NTB

Sveits' største bank UBS kjøper kriserammede Credit Suisse for mer enn 2 milliarder dollar, melder Financial Times.

Meldingen er så langt ikke bekreftet fra andre kilder, og detaljene i det som er avklart, er ennå ikke kjent. Credit Suisse og UBS vil ikke kommentere meldingen overfor Reuters, og heller ikke sveitsiske myndigheter har uttalt seg.

Tidligere søndag meldte den britiske finansavisen at et bud på 1 milliard dollar lå på bordet. Ifølge Bloomberg skal det imidlertid ha vært misnøye i Credit Suisse med budet, som banken mente var for lavt. Doblingen av summen skal imidlertid ha løst floken. Beløpet tilsvarer 21 milliarder norske kroner.

Financial Times skriver videre at sveitsiske myndigheter nå jobber med en lovendring for å hoppe over en avstemning blant aksjonærene i UBS. Formålet med dette er å rekke å få på plass en avtale før mandag. Før en slik avstemning skal aksjonærene normalt ha seks uker til å vurdere saken.

Klokka tikker

Oppgjøret mellom de to største bankene i Sveits skal skje i aksjer, til en brøkdel av sluttkursen fredag. Det vil nærmest slette alle verdiene til dagens Credit Suisse-aksjonærer, forteller fire kilder med kjennskap til saken.

Kildene sier avtalen etter planen skal signeres søndag kveld.

For Credit Suisse er situasjonen prekær, og forhandlingene søndag var en kamp mot klokka for å få på plass en avtale som kan berolige markedet før børsene åpner igjen mandag morgen.

Normalt vil et oppkjøp i denne størrelsesordenen ta flere måneder å gjennomføre.

Motvilje

Aktørene har de siste dagene jobbet hardt for å redde den 167 år gamle storbanken etter en brutal uke der flere amerikanske banker har bukket under. Credit Suisse er en av 30 banker globalt som sees som viktig for strukturen i banksystemet, og redningsaksjonen vil skape ringvirkninger i de globale finansmarkedene.

Reuters skriver at minst to europeiske storbanker nå vurderer scenarioer der mulige smitteeffekter sprer seg i banksektoren i regionen, og at de ønsker at USAs sentralbank Federal Reserve og Den europeiske sentralbanken ESB trer inn med sterkere signaler om støtte. Nyhetsbyrået viser til to kilder med kjennskap til diskusjonene.

Hvis UBS og Credit Suisse ikke hadde kommet til enighet og samtalene hadde kollapset, ville sveitsiske myndigheter vurdert å ta over hele banken eller gå inn som en større eier, ifølge Bloomberg.

Bank run

En viktig årsak til bankuroen er de kraftige rentehevingene for å bekjempe inflasjonen i kjølvannet av pandemien. Som følge av renteoppgangen har statsobligasjoner falt i verdi. Problemene ble først synlige i USA, der Silicon Valley Bank (SVB) ble stengt av myndighetene i California for litt over en uke siden.

Da nyheten spredte seg om at SVB var i fare, utløste det et «bank run» i rekordfart, der svært mange av kundene forsøkte å sikre sine verdier og ta ut pengene sine. Banken ble nødt til å selge en stor mengde statsobligasjoner, med tap, og havnet i løpet av kort tid i en kritisk situasjon.

I løpet av forrige helg fikk amerikanske myndigheter på plass en løsning som skal sikre at ingen mister innskuddene sine i SVB og krypto-orienterte Signature Bank, som også ble stengt. Mandag lovet president Joe Biden å gjøre det som trengs for å sikre stabiliteten i det amerikanske banksystemet.