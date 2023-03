Drapssiktet nordmann i Sverige erkjenner skyld for likskjending

NTB

Mannen som er siktet for drap og likskjending ble søndag ettermiddag varetektsfengslet i to uker.

Det kommer fram i kjennelsen fra tingretten i Värmland. Fengslingsmøtet fant sted i tingrettens lokaler i Karlstad. Mannen nekter straffskyld for drap, men erkjenner straffskyld for likskjending.

Ifølge politiet har kvinnen ligget i fryseren i mange år. Nya Wermlands-Tidningen skriver at det i fengslingsbegjæringen står at den døde kvinnen skal ha ligget i fryseboksen siden senest høsten 2018.

Tidligere søndag sa mannens forsvarer, Stefan Liliebäck at hans klient har vært i avhør og svart på de spørsmålene han har fått, men Liliebäck kunne ikke gå i detaljer rundt avhøret.

Pressekontakt for Christina Hallin i Bergslagen politidistrikt sa lørdag til NTB at pågripelsen fant sted i vestre del av Värmland. Hun fortalte at de fikk tips om at det befant seg en død kvinne i en bolig der.

– Tidligere voldtektsdømt

Den siktede nordmannen er ifølge flere norske medier tidligere straffedømt både i Norge og Sverige.

VG skriver at mannen tidligere er dømt for en voldtekt og sedelighetsforbrytelser i Norge. Ifølge NRK er mannen dømt en rekke ganger for kjøring i ruspåvirket tilstand, siste gang i 2022. Så sent som i januar 2023 ble han straffet for å ha kjørt bil uten førerkort, skriver kanalen.

Norsk politi ikke involvert

Det er svensk politi som har ansvar for etterforskningen av saken.

Pressevakt Mari Lerdal i Kripos kunne søndag formiddag si til NTB at de har sendt melding til sine kolleger i Sverige og sagt at de kan bidra med bistand om det er behov.

– Utenrikstjenesten er ikke kjent med saken utover det som fremkommer i mediene, opplyste Utenriksdepartementet til NTB lørdag.