FT: UBS tilbyr 1 milliard dollar for Credit Suisse

Det pågår en kamp mot klokken for å finne en løsning for kriserammede Credit Suisse før børsene åpner mandag. Illustrasjonsfoto: Michael Buholzer / AP / NTB

NTB

Storbanken USB er villig til å betale opptil 1 milliard dollar for kriserammede Credit Suisse, ifølge Financial Times.

Samtidig planlegger sveitsiske myndigheter en lovendring for å hoppe over en avstemning blant aksjonærene i UBS for å rekke å få på plass en avtale før mandag, skriver avisen. Før en slik avstemning skal aksjonærene normalt ha seks uker til å vurdere saken.

Oppgjøret mellom de to største bankene i Sveits skal skje i aksjer, til en brøkdel av sluttkursen fredag. Det vil nærmest slette alle verdiene til dagens Credit Suisse-aksjonærene, forteller fire kilder med kjennskap til saken.

Kildene sier avtalen etter planen skal signeres søndag kveld.

I en situasjon som utvikler seg svært raskt, er det ingen garanti for at betingelsene er de samme eller at avtalen faktisk blir gjennomført, sier de samme kildene.

Tilbudet verdsetter Credit Suisse til opptil 1 milliard dollar – drøyt 10 milliarder kroner – men det tallet tar ikke høyde for eventuelle pålegg fra den sveitsiske sentralbanken for å sikre gjennomføringen av avtalen.

For Credit Suisse er situasjonen prekær, og forhandlingene er en kamp mot klokken for å få på plass en avtale som kan berolige markedet før børsene åpner igjen mandag morgen.

Normalt vil et oppkjøp i denne størrelsesordenen ta flere måneder å gjennomføre.