Sju drept i bakholdsangrep mot mexicanske soldater

NTB

Minst fem antatt kriminelle og to soldater ble drept i en skuddveksling etter et bakholdsangrep mot soldater i Mexico, opplyser myndighetene.

Angrepet skjedde i landsbyen El Pescado i fjellene i Guerrero. Området er vanskelig tilgjengelig og er åsted for konflikter mellom kriminelle grupper.

En militær enhet ble utsatt for et angrep av rundt 18 bevæpnede sivile i to kjøretøy, og det oppsto en skuddveksling, heter det i hærens rapport. Fem av angriperne og to soldater ble drept. Ytterligere to personer fikk skuddskader.

Lokale myndigheter sier angriperne trolig tilhørte La Familia Michoacana, som tidligere var et av Mexicos mektigste narkotikakarteller. Gruppen har mistet mye av innflytelsen sin etter at lederne ble pågrepet, men har vært involvert i flere voldshendelser.

Myndighetene sier gruppen kjemper mot den kriminelle gruppen Los Tequileros om kontroll over et område der de driver narkotikahandel, utpressing og bortføring.