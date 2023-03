Vatikanet stenger representasjonskontor i Nicaragua

NTB

Vatikanstatens representant i Nicaragua forlater landet, melder Vatican News. Forholdet er spent etter at pave Frans sammenlignet landet med Nazi-Tyskland.

Representasjonskontoret blir stengt på forespørsel fra den nicaraguanske regjeringen, melder Vatican News.

Det var i et intervju forrige uke at paven kalte landet et brutalt diktatur og sammenlignet med Hitler-Tyskland. I tillegg omtalte han landets mangeårige president Daniel Ortega som «ute av balanse».

Ortega har lenge hatt et anstrengt forhold til den katolske kirken, som han anklager for å støtte opposisjonen som han omtaler som terrorister.

En rekke prester ble pågrepet sist høst og anklaget for å undergrave regimet, blant dem også den regimekritiske biskopen Rolando Álvarez.

I februar deporterte Ortega-regimet en rekke prester, journalister, næringslivsledere og tidligere presidentkandidater, statsråder og diplomater. Álvarez nektet å gå om bord i flyet og ble deretter dømt til 26 års fengsel.

– Det er som et kommunistisk diktatur i 1917 eller Hitlers diktatur i 1935, sa pave Frans i intervjuet.

Pavens uttalelse var også en kommentar til at Nicaragua i forrige uke stengte to katolske universiteter etter å ha anklaget dem for lovbrudd.