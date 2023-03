Reuters: Samtaler om UBS-oppkjøp av Credit Suisse fortsetter

Sveits' største bank UBS er i samtaler om oppkjøp av kriserammede Credit Suisse, landets nest største bank, opplyser kilder til Financial Times. Den sveitsiske sentralbanken ønsker angivelig at en avtale skal være landet før børsene åpner mandag. Foto: Michael Buholzer / Keystone via AP / NTB

NTB

Sveits' største bank UBS er i samtaler om å kjøpe deler av eller hele Credit Suisse. Samtalene ventes å fortsette til søndag, melder Reuters.

Det var Financial Times som først meldte om samtalene. En kilde bekrefter lørdag kveld til Reuters at UBS ønsker statlige garantier på rundt 60 milliarder kroner for å ta over Credit Suisse.

Vedkommende sier imidlertid at diskusjonene pågår, og at summen kan endre seg, ettersom flere mulige løsninger vurderes. Garantiene skal dekke kostnaden ved å avvikle deler av Credit Suisse og mulige kostnader i forbindelse med rettstvister.

En kilde antyder at så mange som 10.000 arbeidsplasser kan gå tapt hvis UBS slår seg sammen med Credit Suisse, som er landets nest største bank.

Verken Credit Suisse, UBS eller den sveitsiske regjeringen vil kommentere situasjonen lørdag.

Sterkt press

Credit Suisse havnet under sterkt press denne uka etter at bankkollapsene i USA førte til uro i markedet. Onsdag stupte aksjekursen 24 prosent. Torsdag steg imidlertid den samme aksjen med 19 prosent etter at den sveitsiske sentralbanken bidro med et kriselån på 580 milliarder kroner.

Den sveitsiske nasjonalbanken (SNB) og markedstilsynet FINMA har fortalt sine britiske og amerikanske motparter at «plan A» for å løse tillitskrisen til Credit Suisse er å fusjonere den med UBS, ifølge Financial Times.

Det er meldt om interesse også fra andre parter. Bloomberg melder at den tyske storbanken Deutsche Bank har sett på muligheten for å kjøpe deler av banken om de blir til salgs, enten via UBS-overtakelse eller en annen form for oppbrudd. Den amerikanske finansgiganten Blackrock har avvist meldinger om interesse.

Ønsker løsning i helga

Avisa meldte fredag at styrene i de to bankene møtes hver for seg i helga for å snakke om det som vil være den største bankfusjonen i Europa siden finanskrisen.

SNB vil at partene skal «bli enige om en enkel og redelig løsning før børsene åpner på mandag», opplyser en av kildene. Det er angivelig ingen garanti for at de to bankene blir enige, og en eventuell fusjon vil måtte godkjennes av UBS' aksjonærer.