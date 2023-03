Amerikansk studie: Høyere dødelighet blant mennesker med langcovid

Langcovid kobles til økt risiko for hjerte- og karsykdommer og død i en fersk studie.

En ny studie publisert i forskningsjournalen Jama Health Forum viser at dødelighetene er høyere blant mennesker som opplever ettervirkninger av coronasmitte, også omtalt som langcovid.

Ofre for langcovid kan også ha høyere risiko for å pådra seg hjerte- og lungeproblemer, viser studien som er gjort av forskere ved den amerikanske helseforsikringstjenesten Elevance Health.

Det skriver Euronews.

– En helsetilstand vi må ta på alvor

40.000 mennesker deltok i studien hvor data fra helseforsikringer til mennesker som har vært coronasyke ble sammenlignet med data fra mennesker som har sluppet unna viruset.

– Det viktigste funnet er at langcovid er en helsetilstand vi må ta på alvor og fortsette å studere. Vi er spesielt urolige for den økte dødsrisikoen personer med langcovid har, sier hovedforfatteren av studien, doktor Andrea DeVries ved helseforsikringstjenesten Elevance Health, ifølge Euronews.

Studien viser nemlig at 2,8 prosent av deltakerne med langcovid døde i løpet av året forskningen ble gjort. Til sammenligning lå dødeligheten blant deltakerne som ikke hadde vært coronasyke på 1,2 prosent i samme periode.

Forskerne kom frem til disse tallene etter å ha tatt hensyn til øvrige helseproblemer blant deltakerne.

Studien har tatt for seg amerikanske voksne.

Hjerte og lunger

I tillegg til økt dødelighet viser studien at ofre for langcovid også har høyere risiko for å få problemer med vitale organer som hjertet og lungene.

– Basert på studien er det mer enn dobbelt så stor sannsynlighet at personer som er diagnostisert med langcovid trenger behandling for hjerte- og karsykdommer. Sannsynligheten er 3,64 ganger større når det gjelder lungeemboli. Studien viser at langcovid kan ha varige effekter på livskvaliteten, opplyser DeVries.

Studien peker på at tretthet, hodepine og konsentrasjonsvansker er de vanligste symptomene på langcovid.

En av sju nordmenn sliter

I en undersøkelse fra Opinion svarer en av syv nordmenn som tidligere har vært smittet av coronavirus, men ikke de siste fire ukene, at de fortsatt opplever ettervirkninger av coronasmitten, altså langcovid.

Det er smittede personer i 50-årene som i størst grad oppgir at de har ettervirkning av coronasmitte.

Opinions undersøkelse har ikke noe med den amerikanske studien å gjøre.