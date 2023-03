Minst tolv omkom i kraftig jordskjelv i Ecuador

NTB

Et jordskjelv med styrke på 6,8 har rystet kysten av Ecuador. Flere bygninger fikk skader og minst tolv personer har mistet livet.

– Jeg oppfordrer til ro og ber om at folk holder seg orientert gjennom offisielle kanaler, skriver landets president Guillermo Lasso i en Twitter-melding.

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS opplyser at skjelvet hadde sitt senter i kystregionen Guayas, rundt 80 kilometer sør for Guayaquil, landets nest største by.

Videoklipp i sosiale medier viser hvordan mennesker strømmer ut i gatene i Guayaquil og andre byer i området. Skjelvet kunne også kjennes nord i Peru.

En av de omkomne døde da en mur kollapset og falt over et kjøretøy i byen Cuenca. I Machala raste flere bygninger sammen, og tre personer mistet livet. Det er også meldt om strømbrudd.