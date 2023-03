Donald Trump hevder han blir pågrepet tirsdag – ber tilhengere protestere

NTB

USAs tidligere president skriver på det sosiale mediet Truth Social at han vil bli pågrepet tirsdag. Han ber tilhengerne protestere og «ta landet tilbake».

I innlegget gjentar han de udokumenterte om at presidentvalget – og nasjonens hjerte – ble stjålet.

– Vi er blitt et døende tredje verden-land. Den amerikanske drømmen er død, skriver Trump i et innlegg som i sin helhet er skrevet med store bokstaver.

– Ta landet tilbake

Ekspresidenten skriver at amerikanske patrioter bures inne som dyr, mens «kriminelle og venstrefolk går fritt omkring, brenner og dreper uten konsekvenser. Millioner strømmer inn gjennom våre åpne grenser. (...) Selve levesettet vårt trues av kriminalitet og inflasjon».

Han hevder videre at lekkasjer fra påtalemyndigheten på Manhattan indikerer at landets «tidligere president og Republikanernes fremste kandidat med god margin» – altså ham selv – vil bli pågrepet tirsdag.

– Protester, ta landet vårt tilbake, lyder oppfordringen på slutten av innlegget.

Utbetaling etterforskes

Etterforskningen er knyttet til en sak der pornoskuespilleren Stormy Daniels fikk utbetalt såkalte «hysjpenger» via Trumps tidligere advokat Michael Cohen før presidentvalget i 2016.

USAs tidligere president risikerer å bli tiltalt for brudd på loven om valgkampfinansiering ved at aktoratet argumenterer for at pengene var et forsøk på å hindre publisering av opplysninger som kunne skade valgkampen hans.

Trump fikk nylig mulighet til å forklare seg om saken for en storjury, men advokaten hans sa ekspresidenten ikke kom til å gjøre dette.