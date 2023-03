Russisk eks-diplomat om Putin: – Han er bare en vanlig diktator

Den tidligere russisk FN-diplomaten Boris Bondarev hoppet av etter at Vladimir Putins Russland angrep Ukraina. Siden den gang har han vært krass i kritikken av sin tidligere sjef.

I mai i fjor gikk den tidligere russiske FN-diplomaten Boris Bondarev av i protest mot Russlands krig i Ukraina.

– Aldri har jeg skammet meg så mye over landet mitt som siden 24. februar, skrev Bondarev på Linkedin den gang.

Diplomaten var Russlands utsending til FNs Genève-kontor. Han er den eneste russiske diplomaten som offentlig har meldt sin avgang på grunn av krigen.

– Han er ingen superhelt

Jobben som diplomat har Bondarev byttet ut med Putin-kritikk i både tradisjonelle og sosiale medier. Han har blitt en kjent stemme mot krigen og Vladimir Putin. Nå har han uttalt seg igjen.

I et intervju med det amerikanske mediet Newsweek spår han hva som vil skje med Putin om Russland taper krigen i Ukraina.

– Putin kan erstattes. Han er ingen superhelt. Han har ingen superkrefter. Han er bare en vanlig diktator. Hvis vi ser på historien, ser vi at slike diktatorer har blitt byttet ut fra tid til annen. Taper de en krig og feiler i å tilfredsstille behovene til sine støttespillere, forsvinner de, sier Bondarev som nå skal leve på hemmelig adresse.

Han mener at Russland vil preges av «skuffelser og uenigheter» om den russiske befolkningen forstår at krigen i Ukraina ender med tap. Da er Putin som må ta konsekvensene.

– Jeg tror at når de først tar farvel med vrangforestillingene, og finner en ny virkelighet der Putin ikke kan tilby annet en frykt og en slags trussel om undertrykkelse mot sitt eget folk, at situasjonen vil endres.

Falske seiere

Forrige uke møtte Russlands president Vladimir Putin et utvalg russiske kvinner som hadde utmerket seg på ulike felter.

Propaganda er én av flere faktorer som holder Putin ved makten. Bondarev advarer om at selv de minste fremskritt på slagmarken kan bli blåst opp til store seiere Kreml kan lene seg på for å opprettholde annerkjennelsen i den russiske befolkningen.

– Hvis han tar et par nye landsbyer kan han omtale det som seiere, sier Bondarev til Newsweek.

I flere måneder har russiske konvensjonelle styrker sammen med soldater fra den beryktede Wagner-gruppen forsøkt å ta byen Bakhmut i det østlige Ukraina. Slaget om byen omtales som en kjøttkvern, og Russland har pøst på med styrker til tross for at byen ikke har noe form for militærstrategisk verdi.

Eksperter har uttalt at Putin ønsker en seier i Bakhmut for å kunne vise til en seier, noe han kan bruke i positive fremstillinger av den russiske krigsmaskinen.

Både Russland og Ukraina har tatt store tap i og rundt Bakhmut. Bildet viser ukrainske artillerister som lader en kanon i nærheten av byen.

Propagandaen lever i beste velgående

Objektiv informasjon om krigen i Ukraina og Putin-regimet er mangelvare i Russland. Sensur og begrenset tilgang på internett er med på å vanskeliggjøre spredning av informasjon om hva som faktisk skjer i Ukraina. Det bekymrer Bondarev.

Han er redd propaganda og sensur vil sette en stopper for det han håper kan bli en åpenbaring for store deler av den russiske befolkningen. Samtidig er ikke eks-diplomaten helt sikker på om den russiske befolkningen vil falle for Putins propagandaspill hvis det etter hvert blir tydeligere at Russland sliter på slagmarken.