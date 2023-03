Spiondømt svenske erkjenner å ha gitt dokumenter til GRU

NTB

Peyman Kia, som i januar ble dømt til livsvarig fengsel for spionasje i Sverige, har i avhør erkjent å ha solgt hemmelige dokumenter til russisk etterretning.

De to iranskfødte brødrene Peyman og Payam Kia ble pågrepet og siktet for spionasje høsten 2021. I januar ble de funnet skyldige i å ha solgt hemmeligstemplet materiale til Russlands militære etterretningstjeneste GRU og dømt til henholdsvis livsvarig og ni år og ti måneders fengsel.

Peyman Kia hadde tidligere betrodde stillinger både i det svenske sikkerhetspolitiet Säpo og Sveriges militære etterretningstjeneste Must. 42-åringen deltok både i jakten på utenlandske spioner i Sverige og håndterte svenske agenter i utlandet.

Under rettssaken nektet både han og broren å ha spionert for GRU, og Peyman Kia anket livstidsdommen. Ankesaken åpner mandag, men ifølge TV4 Nyhetene har han nå forklart seg på nytt til Säpo og i avhør erkjent å ha solgt hemmelige dokumenter til Russlands militære etterretning og at motivet var økonomisk.

– Jeg var aldri i direkte kontakt, altså fysisk. Den første gangen var det skikkelig etterretningsinformasjon, det var skarp etterretningsinformasjon. Og etter den informasjonen fikk jeg kompensasjon, fortalte han til Säpo.

Han fortalte videre at han først ble kontaktet av Russlands sivile etterretningstjeneste SVR, men at de hemmelige dokumentene ble gitt til GRU.

Dokumentene ble overlevert av broren Payam Kia som ganske enkelt troppet opp i Russlands ambassade i Stockholm med en konvolutt merket GRU.

Under rettssaken kom det fram at det også var Payam Kia som tok imot pengene for de rundt 100 hemmeligstemplede dokumentene som ble gitt til russisk etterretning.