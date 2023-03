Ukrainsk general sier Russland prøver å omringe Bakhmut

NTB

Russiske styrker prøver å bryte seg gjennom ukrainske forsvarsrekker for å omringe Bakhmut, ifølge lederen for de ukrainske bakkestyrkene.

– Bakhmut er fremdeles et episenter for kamphandlinger. Kampen om byen fortsetter, sier general Oleksandr Syrskyi.

– Fienden tar i bruk alle sine styrker og prøver å bryte seg gjennom forsvaret i flere retninger for å omringe byen fullstendig, sier generalen videre.

Russland har pekt ut Bakhmut som et prioritert mål som del av strategien for å ta kontroll over Donbas-regionen i den østlige delen av Ukraina.

Kampen om Bakhmut har utviklet seg til å bli ett av de blodigste slagene i den drøyt ett år lange krigen. Den private militære Wagner-gruppen har ledet an i angrepene fra russisk side. Ukraina har stått hardt på byen skal forsvares.