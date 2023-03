WHO: Covid-19 kan få samme status som sesonginfluensa i løpet av året

NTB

Coronapandemien kan i løpet av året nå et punkt der den utgjør en trussel som tilsvarer den til sesonginfluensa, melder Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Jeg tror vi vil nå et punkt hvor vi kan anse covid-19 på samme måte som vi anser sesonginfluensa: en helsetrussel, et virus som fortsatt vil ta liv, men som ikke forstyrrer samfunnsordenen, sa direktør for helsekriser, Michael Ryan, i WHO på en pressekonferanse i fredag.

– Jeg tror vi vil nå det punktet i år, la han til.

Organisasjonen tror at de vil kunne være i stand til å erklære at coronaviruset ikke lenger utgjør en global folkehelsekrise i løpet av 2023. Viruset ble erklært en slik krise i januar 2020, og i mars samme beskrev de situasjonen som en pandemi for første gang.