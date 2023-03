Franske opposisjonspolitikere fremmer mistillitsforslag mot regjeringen

Frankrikes statsminister Élisabeth Borne står i fare for å bli felt av et mistillitsforslag.

NTB

Opposisjonsmedlemmer i den franske nasjonalforsamlingen har fremmet et mistillitsforslag mot regjeringen etter at en omstridt pensjonsreform ble vedtatt.

Regjeringen vedtok pensjonsreformen torsdag ved hjelp av et smutthull i grunnloven som lar dem omgå nasjonalforsamlingen for å få gjennom en lov.

Et mistillitsforslag ble varslet allerede torsdag fra det ytterliggående høyrepartiet Nasjonal samling. Men mistillitsforslaget fredag er fremmet av den uavhengige Liot-gruppen, og tilsluttet av den brede, venstreorienterte Nupes-koalisjonen i nasjonalforsamlingen.

– Jeg ber om at alle medlemmer tar ansvar for å bevare demokratiet, sier Liot-leder Bertrand Pancher til BMF TV.

Borne i fare

Mistillitsforslaget må få tilslutning fra over halvparten av de folkevalgte for at regjeringen skal bli felt. Ingen fransk regjering er felt som følge av mistillit siden 1962. President Emmanuel Macrons regjering er i mindretall i nasjonalforsamlingen.

Det er statsminister Élisabeth Borne som står i fare for å felles. Macron, som har kjempet fram pensjonsreformen, står trygt og kan utnevne Borne til statsminister igjen dersom mistillitsforslaget går gjennom.

Dersom mistillitsforslaget blir nedstemt, vil det innebære at pensjonsreformen er vedtatt.

Demonstrasjoner

Pensjonsreformen har utløst enorme demonstrasjoner i Frankrike og flere omganger med politiske streiker. Den foreløpig siste streiken fant sted onsdag. En av de synlige konsekvensene har vært opphoping av søppel i Paris fordi renovasjonsarbeiderne er ute i streik.

Torsdag ble over 200 personer pågrepet i forbindelse med demonstrasjoner mot regjeringen.

Macrons sentrum-høyre-regjering vil gradvis heve pensjonsalderen til 64 år. Reformforslaget innebærer også at man må jobbe i 43 år for å få full opptjening.