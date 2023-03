Russland vil utstyre ubåter med hypersoniske raketter

Et russisk MiG-31K kampfly med en hypersonisk Kinzjal-rakett. Sjefen for den russiske marinen sier landets ubåter også skal få hypersoniske raketter, men sier ikke når det skal skje. Arkivfoto: AP / NTB

NTB

Den russiske marinen planlegger å utstyre ubåtene sine med moderne hypersoniske våpen, sier marinesjef Nikolaj Jevmenov uten å angi noen tidsplan.

– La ingen være i tvil om at vi kommer til å gjøre dette, sier Jevmenov i et intervju med forsvarsavisen Krasnaja Zvezda (Røde stjerne). Han sier ikke når ubåtflåten skal få de nye rakettene.

Marinesjefen sier de for tiden har ti ulike ubåttyper i tjeneste. Moderne Kalibr-raketter har allerede blitt testet på andre generasjons ubåter, sier Jevmenov.

– I dag kan alle ubåter i marinen utstyres med disse rakettene, inkludert de strategiske ubåtene som bærer krysserraketter, sier han og legger til at hypersoniske raketter er neste steg i utviklingen.

Russland har utviklet tre ulike hypersoniske raketter, som på grunn av sin høye hastighet regnes som nærmest ustoppelige for luftforsvarssystemer. Hypersoniske raketter flyr i over fem ganger lydens hastighet. En av disse rakettypene, kjent som Zirkon, er laget for å plasseres på skip og kan utstyres med atomstridshoder. Så langt er det bare ett skip i marinen som har Zirkon-raketter.