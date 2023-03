Danmarks prins Joachim flytter til USA

NTB

Prins Joachim av Danmark flytter til USA og skal jobbe som forsvarsindustriattaché ved ambassaden i Washington, opplyser Danmarks forsvarsdepartement.

Prinsen skal tiltre i den nye stillingen i Washington i september, heter det i en pressemelding.

– Jeg er stolt over at jeg fortsatt får muligheten til å representere Danmark internasjonalt på sikkerhets- og forsvarsområdet. Det transatlantiske samarbeidet er et høyt prioritert område, og jeg er beæret over at jeg blir ansett som kvalifisert til oppgaven, sier prins Joachim.

Stillingen er over tre år med mulighet for forlengelse.

Han har siden 2020 hatt en tilsvarende stilling ved den danske ambassaden i Paris, men meldte i november at han skulle slutte i stillingen til sommeren.

I fjor oppsto det en splittelse mellom prins Joachim og det danske kongehuset da dronning Margrethe besluttet at prinsens fire barn skulle miste sine titler som prins og prinsesse. Dronningen tok opp konflikten under sin nyttårstale, men la til at de har snakket sammen og gikk inn i det nye året «med nytt mot».