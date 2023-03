Xi kommer på statsbesøk til Russland neste uke

NTB

Kinas president Xi Jinping drar på statsbesøk til Russland 20. til 22. mars, opplyser det kinesiske utenriksdepartementet.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass skal Xi og president Vladimir Putin «diskutere strategisk partnerskap og undertegne en rekke viktige dokumenter».

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet sier at de to presidentene skal utveksle synspunkter og diskutere regionale saker.

– Hensikten med besøket er å ytterligere styrke den bilaterale tilliten, sier talsmannen.

Kina har uttrykt ønske om å spille en mer aktiv rolle i arbeidet med å få en slutt på krigen i Ukraina. Landet har flere ganger tatt til orde for fredssamtaler, og 24. februar – årsdagen for den russiske invasjonen – la Kina fram en tolvpunktsplan for fred i Ukraina. Den inkluderte blant annet at det inngås våpenhvile.

Fra Nato- og EU-hold har planen blitt møtt med skepsis. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa at Beijing mangler troverdighet som fredsmegler fordi de ikke har fordømt invasjonen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa at han var åpen for deler av planen, og at han ville møte Xi. Wall Street Journal meldte tidligere denne uken at de to presidentene skal ha et virtuelt møte etter at Xi har vært i Moskva.