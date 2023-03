Domstol avviste Imran Khans forsøk på å få arrestordre droppet

NTB

En pakistansk domstol avviste torsdag en begjæring fra forsvarerne til eksstatsminister Imran Khan om å få arrestordren mot ham droppet.

Khan har gjemt seg i boligen sin Lahore, der det tidligere i uka brøt ut sammenstøt da politiet forsøkte å pågripe ham.

Dommeren i Lahore som ikke ville droppe arrestordren mot ham, sa at eksstatsministeren har sagt fra seg noen av rettighetene sine gjennom «motstanden mot rettsprosessen».

Det ble utstedt arrestordre på Khan etter at han 28. februar ikke møtte i retten i forbindelse med en korrupsjonssak, der han er anklaget for å ha mottatt gaver mens han var statsminister. Lørdag skal han etter planen møte i retten i hovedstaden Islamabad.

I april i fjor ble Khan avsatt etter et mistillitsforslag i nasjonalforsamlingen, fire år etter at han vant et omstridt valg. Et halvt år senere stengte landets valgkommisjon ham ute fra politikken. I november ble Khan skutt i beinet under en protestmarsj med krav om at regjeringen skriver ut nyvalg.

En annen domstol i Lahore forlenget torsdag et opphold i forsøkene på å pågripe ham. Oppholdet oppheves fredag morgen.