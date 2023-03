Asia-børsene følger oppgangen på Wall Street

De asiatiske børsene har fredag fulgt oppgangen på Wall Street dagen i forveien. Foto: Louise Delmotte / AP / NTB

NTB

Børsene har åpnet i pluss i Asia fredag, etter at Wall Street endte torsdagen med gode tall etter at en gruppe storbanker gikk sammen for å redde regionale First Republic Bank.