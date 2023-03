Kina ber Russland og Ukraina gjenoppta fredssamtaler

NTB

Kinas utenriksminister Qin Gang oppfordrer Ukraina og Russland til snarest å gjenoppta fredssamtalene. USA er positive til at Kina engasjerer seg.

Torsdag ringte Qin sin ukrainske motpart Dmytro Kuleba og framførte Kinas budskap.

– Vi håper at alle parter forholder seg rolige, viser tilbakeholdenhet, gjenopptar fredssamtaler så raskt som mulig og forsøker å finne en politisk løsning, sa Qin.

– Kina er bekymret for at krisen vil eskalere og komme ut av kontroll, fortsatte han.

Kuleba kommenterte etterpå samtalen i sosiale medier og understreket at de to også diskutere «den viktige betydningen av territoriell integritet».

En god ting

Ifølge Wall Street Journal planlegger også Kinas president Xi Jinping å snakke med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Det blir i så fall den første samtalen mellom de to siden Russlands invasjon i februar 2022. USA ser positivt på en slik dialog.

– Det vil være en svært god ting dersom de to snakker sammen, sier talsmannen for president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby.

– Vi støtter og har støttet slik kontakt, sier Kirby.

Han advarer samtidig mot Kinas forslag om en våpenhvile i Ukraina og sier at det bare vil tjene Russland og russisk aggresjon.

Forslag til fredsprosess

Kina har fått kritikk fra vestlige land fordi Beijing ikke har villet fordømme Russlands invasjon. USA har også hevdet at Kina vurderer å forsyne Russland med våpen, en påstand som landet på det sterkeste har avvist.

I forrige måned la Kina fram et forslag til plan for en fredsprosess, men fikk en kald skulder fra vestlige land som hevder at Beijing umulig kan være en nøytral fredsmekler.

Qin fastholdt torsdag at planen er et uttrykk for kinesisk objektivitet og at Beijing er villig til å bidra aktivt til en fredsprosess.

Kina høstet nylig anerkjennelse etter å ha meklet fram en avtale om normalisering mellom de to erkerivalene Saudi-Arabia og Iran som nå er enige om å gjenoppta de diplomatiske forbindelsene.