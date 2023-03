Wagner-gruppen forsøker å rekruttere soldater på Pornhub

I en annonse på verdens største pornografiske nettsted Pornhub, prøver Wagner-gruppen å rekruttere nye menn til «den kuleste jævla private hæren i verden».

Den russiske paramilitære leiesoldatgruppa Wagner har nå tydd til pornonettstedet Pornhub for å finne nye rekrutter.

Det bekrefter Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin i et innlegg på Telegram, skriver Radio Free Europe.

Prigozjin hyller reklame-stuntet

Ved hjelp av en annonse, forsøker altså Wagner-gruppen å tiltrekke seg unge menn på verdens største pornografiske nettsted Pornhub.

Les alt om Ukraina-krigen her!

Går man inn på nettstedet fra Russland vil man kunne se en video av en kvinne som snurrer en kjærlighet på pinne i munnen mens hun oppfordrer seeren til å meldes seg inn i Wagner-gruppen som hun omtaler som «den kuleste jævla private hæren i verden».

(Artikkelen fortsetter under innlegget).

Wagner-sjef Prigozjin hyller reklame-stuntet:

– Plasseringen av annonsen på pornonettsteder er den gode idéen til våre markedsføringseksperter. Jeg er helt enig med dem. Annonsen sier: Gå og kjemp sammen med Wagners private militærstyrker – slutt å onanere. Og hvem er uenig i det? sier han i en uttalelse på Telegram.

Tidligere rekruttert fra skoler og fengsler

Tidlig i krigen ble det kjent at Wagner-gruppen rekrutterte soldater fra russiske fengsler, med lovnader om at de slapp ut av fengsel hvis de fullførte en kontrakt på seks måneder for leiesoldatgruppa.

Prigozjin sto i spissen for det hele.

Denne uken ble det også kjent at Wagner-gruppen ønsket å opprette flere rekrutteringssentre ved skoler og ungdomsklubber i Russland.

I tillegg har det opprettet en ungdomsleir på Krim-halvøya de har kalt «Lille Wagner».