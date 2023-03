ISW: Wagner-gruppen har begynt å rekruttere fra skoler og ungdomsklubber

Medlemmer av den paramilitære gruppen skal ifølge den amerikanske tenketanken fortelle heltehistorier til ungdom, og promoterer en ungdomsleir på Krim-halvøya kalt «Lille Wagner».

Den beryktede Wagner-gruppen har blitt en stor del av Russlands krig mot nabolandet Ukraina.

Den paramilitære leiesoldatgruppen har i flere år blitt kalt for Vladimir Putins private hær, og har bistått de russiske styrkene i flere operasjoner utenlands.

Ifølge Business Insider skal opp mot 30.000 Wagner-soldater enten ha blitt drept eller skadet i løpet av krigen.

Nå hevder den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW) at gruppen har begynt å rekruttere nye soldater fra skoler og ungdomsklubber.

«Lille Wagner»

Ifølge ISW ønsker Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin å styrke gruppens ideologiske ambisjoner ved å åpne rekrutteringssentre ved skoler og ungdomssklubber.

Gruppen skal allerede ha åpnet seks rekrutteringssentre i Russland.

Ifølge den amerikanske tenketanken skal medlemmer av Wagner-gruppen ha fortalt heltehistorier og promotert en ungdomsleir på Krim-halvøya kalt «Lille Wagner». Dette skal være for å få kloa i lett påvirkelige ungdomsrekrutter til «Prigozjins ekstremistiske ideologiske merkevare av russisk ultranasjonalisme» skriver ISW.

Ryktene nådde fengslene

Tidlig i krigen ble det kjent at Wagner-gruppen rekrutterte soldater fra russiske fengsler, med lovnader om at de slapp ut av fengsel hvis de fullførte en kontrakt på seks måneder for leiesoldatgruppa.

Prigozjin, sjefen sjøl, sto i spissen for det hele.

Tidligere i år ble denne rekrutteringen brått stoppet. Claus Mathiesen, tidligere dansk forsvarsattaché i Ukraina og nå studielektor ved Forsvarsakademiet i København, mener en av årsakene kan være at ryktene om de høye tapstallene kan ha nådd fengslene, skriver Dagbladet.

Se video: Sjokkerende bilder! Wagner-soldat henrettes med slegge

Your browser doesn't support HTML5 video. Sjokkerende bilder: Wagner-soldat henrettes med slegge Les mer Lukk