Bolsonaro må levere tilbake juveler og våpen

Brasils tidligere president Jair Bolsonaro må gi fra seg juveler og våpen han fikk i gave under statsbesøk i Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, har en brasiliansk domstol slått fast. Foto: AP / NTB

En domstol i Brasil har gitt landets tidligere president Jair Bolsonaro frist på fem dager til å gi fra seg juveler og våpen han fikk i gave på et statsbesøk.

Bolsonaro fikk juvelene under et offisielt besøk i Saudi-Arabia i oktober 2021, men skal ha unnlatt å registrere gaven slik loven krever. Loven fastslår også at slike verdifulle gaver tilhører presidentpalasset.

Saken ble kjent da avisen Estado de São Paulo avslørte at tollere fant en ryggsekk med juveler fra det sveitsiske firmaet Chopard hos en medarbeider til Brasils energiminister, som også var med på statsbesøket til Saudi-Arabia. Verdien skal ha vært nærmere 35 millioner kroner.

Senere ble det kjent at Bolsonaro også hadde med seg et annet sett med juveler fra Chopard, men at disse ikke ble oppdaget da følget returnerte til Brasil. Disse skal være verdt drøyt 800.000 kroner.

Brasiliansk lov pålegger alle som ankommer landet, å oppgi varer som er verdt mer enn 1.000 dollar og å betale toll for dem.

Bolsonaro pålegges også å gi fra seg to våpen som han fikk under et offisielt besøk i De forente arabiske emirater i 2019. Også disse tilhører ifølge loven presidentpalasset.

Tidligere presidenter har kun anledning til å beholde gaver de har mottatt dersom de ikke er kostbare, men av stor personlig verdi. Verken juvelene fra Chopard eller våpnene fra Emiratene faller inn under denne kategorien, slår domstolen fast.

Bolsonaro nekter for å ha gjort noe galt, men har via sine advokater gått med på å levere tilbake juvelene når etterforskningen i saken er over. Det mener domstolen at den er, og onsdag fikk den tidligere presidenten frist på fem dager.