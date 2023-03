Styrtrik kinesisk forretningsmann pågrepet i USA

Den styrtrike kinesiske forretningsmannen Guo Wengui er pågrepet i USA og siktet for omfattende svindel med verdipapirer, banksvindel og hvitvasking. Foto: AP / NTB

NTB

USA har pågrepet en styrtrik kinesisk forretningsmann som har nære bånd til president Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon.

Ifølge det amerikanske justisdepartementet har Guo Wengui underslått nærmere 11 milliarder kroner som enten var gaver til organisasjoner viet kritikk av regimet i Beijing eller ved å lure folk til å investere i selskap han eide.

Blant selskapene er GTV Media, som ble ledet av Steve Bannon. Guo skal også ha pleid omgang med flere andre sentrale skikkelser i kretsen rundt Trump.

Ifølge amerikansk påtalemyndighet har store beløp gått til luksusvarer som en yacht, en drøyt 4.600 kvadratmeter stor villa i New Jersey, en Ferrari sportsbil til 38 millioner kroner, en spesialbestilt Bugatti sportsbil og to madrasser som kostet 390.000 kroner hver.

Eiendomsbaron

Guo Wengui slo seg opp som eiendomsbaron i Kina, men flyktet fra landet i 2014 da han ble anklaget for svindel og korrupsjon. Han ble siden en frittalende kritiker av Kinas president Xi Jinping og kinesiske myndigheter, som han anklager for omfattende korrupsjon.

Fire år etter at han forlot Kina ble han også siktet for omfattende hvitvasking i Hongkong. Han er etterlyst av kinesiske myndigheter.

Amerikansk påtalemyndighet har også etterlyst Je Kin Ming, som har samarbeidet tett med Guo.

Milliardbeslag

I 2021 påla amerikanske finansmyndigheter Guo å betale tilbake drøyt 5,2 milliarder kroner til investorer i GTV Media.

Siden er det tatt beslag i verdier for drøyt 6,8 milliarder kroner fra Guo og Je, og onsdag ble det tatt ut siktelse mot dem for en rekke tilfeller av svindel med verdipapirer, banksvindel, hvitvasking og forsøk på å hindre at myndighetene fikk innsyn.

– Uredelig investeringssvindel gjør uskyldige mennesker til ofre og skader publikums tillit til finanssystemenes integritet, sier FBIs assisterende direktør Michael Driscoll