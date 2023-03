USA: Vanskelig å hente opp dronevraket fra Svartehavet

NTB

Vraket av den styrtede dronen ligger på mellom 1.200 og 1.500 meters dyp i Svartehavet og vil være vanskelig å hente opp, sier USAs forsvarssjef Mark Milley.

Milley sier det ubemannede flyet har brukket i flere deler, og at det er tvilsomt om man kan få hevet det opp av sjøen.

– Men vi har tatt grep for å sikre oss at det ikke er noe av verdi igjen på dronen, sa han på en pressekonferanse onsdag. Russiske myndigheter har sagt at de skal lete etter vrakrester fra dronen.

Milley omtaler tirsdagens hendelse som en del av et «aggressivt russisk mønster».

Den amerikanske MQ-9-dronen styrtet i Svartehavet etter å ha blitt avskåret av to russiske jagerfly i internasjonalt luftrom.