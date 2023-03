Storstreik i Storbritannia

NTB

Hundretusenvis av britiske arbeidere la onsdag ned arbeidet i protest mot finansminister Jeremy Hunts forslag til statsbudsjett.

Alt fra leger og sykepleiere til lærere, akademikere, togførere og BBC-journalister sluttet opp om onsdagens streik, med krav om lønnsvekst i takt med inflasjonen, styrkede pensjonsrettigheter og sikkerhet for jobbene.

Streiken førte blant annet til full stans på T-banen i London, og 130.000 ansatte i offentlig sektor, organisert i fagforbundet PCS, la også ned arbeidet.

– Legene på sykehusene våre streiker, togførere streiker, lærerne streiker. For første gang på mange år viser meningsmålinger at det er stor støtte til de streikende, sier lederen for PCS, Mark Serwotka.

Samtidig med at finansminister Jeremy Hunt la fram sitt budsjettforslag i Parlamentet, marsjerte hundrevis av streikende embetsfolk nær statsminister Rishi Sunaks kontor.

– Hva krever vi? 10 prosent! Når krever vi det? Nå, lød slagordene som ble ropt.