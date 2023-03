Kjøpesenter i Østerrike evakuert – væpnet person i bygningen

NTB

Et kjøpesenter i Graz i Østerrike ble evakuert etter meldinger om at en væpnet person var sett der. Men politiet fant ingen, og evakueringen ble avblåst.

Det var onsdag ettermiddag at politiet fikk melding om at en væpnet person var observert inne på kjøpesenteret. Det ble slått full alarm, og senteret ble tømt for folk mens politiet gjennomsøkte bygningen.

Men evakueringen ble avblåst og senteret åpnet igjen etter kort tid da politiet konstaterte at ingen væpnet person var funnet.